«Спартак» и «Краснодар» сыграют во втором круге РПЛ 23 апреля

«Спартак» и «Краснодар» сыграют 23 апреля в 26-м туре чемпионата России, сообщается на сайте лиги.

Ранее в понедельник РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона-2025/26.

Игра между «Спартаком» и «Краснодаром» в 26-м туре пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

После 21 тура «быки» с 46 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Красно-белые набрали 35 баллов и находятся на шестой строчке.

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