Матч между ЦСКА и «Зенитом» во второй половине сезона РПЛ пройдет 2 мая

ЦСКА примет «Зенит» в 28-м туре чемпионата России 2 мая, сообщается на сайте лиги.

Ранее в понедельник РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона-2025/26.

Игра на «ЦСКА Арене» в Москве 2 мая начнется в 19.00 по местному времени.

В этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в 3-м туре РПЛ в августе — тот матч завершился ничьей со счетом 1:1.

После 21 тура сине-бело-голубые с 45 очками располагаются на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место.

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