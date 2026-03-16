«Зенит» примет «Краснодар» 12 апреля в матче второго круга РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» сыграют 12 апреля в 24-м туре чемпионата России, сообщается на сайте лиги.

Ранее в понедельник РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона-2025/26.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 21 тура «быки» с 46 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Сине-бело-голубые с 45 очками располагаются на второй строчке.

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