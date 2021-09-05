«Спартак» хочет купить у «Ростова» Данила Глебова

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» хочет купить у «Ростова» полузащитника Данила Глебова.

Красно-белые сделали предложение ростовчанам о трансфере Глебова, однако на данный момент вероятность перехода можно оценить, как низкую. «Ростов» не продаст игрока, если не успеет найти ему адекватную замену.

21-летний Глебов выступает в «Ростове» с января 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.