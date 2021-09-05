Адвокат объяснил, какое наказание может ожидать участников массовой драки футбольных фанатов в Твери

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может ждать участников драки футбольных фанатов в Твери.

«Нужно понимать, какие повреждения есть у людей, от этого будет зависеть, какая статья. Также еще, наверное, вменят хулиганство. Вероятнее всего, будут статьи 111 и 213. Статья 111 часть третья — до 12 лет, статья 213 часть вторая — до семи лет. По совокупности преступлений суд, скорее всего, назначит где-то 4,5 лет лишения свободы. Если статью 213 не вменят, то все получат условные сроки», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

4 сентября стало известно о массовой драке между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Потасовка произошла на одной из центральных улиц Твери. Один из болельщиков получил перелом позвоночника. Полиция начала расследование.

Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери. Видео