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«Спартак» — «Химки»: Глушенков открыл счет в матче

19:31
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Полузащитник «Химок» Максим Глушенков отличился в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет в первом тайме на 27-й минуте — 1:0.

Глушенков отличился после передачи Брайана Идову. Голевой выпад начался с того, что мяч попал в руку Идову в центре поля, а затем Резиуан Мирзов совершил рывок до чужой штрафной и отдал на него передачу.

Главный арбитр Владислав Безбородов засчитал гол, а видеоарбитры после просмотра его поддержали.

Права на Глушенкова и Мирзова принадлежат именно «Спартаку», а в «Химках» они играют на правах аренды.

Спартак — Химки

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