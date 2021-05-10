«Спартак» — «Химки»: Глушенков открыл счет в матче
19:31
Полузащитник «Химок» Максим Глушенков отличился в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет в первом тайме на 27-й минуте — 1:0.
Глушенков отличился после передачи Брайана Идову. Голевой выпад начался с того, что мяч попал в руку Идову в центре поля, а затем Резиуан Мирзов совершил рывок до чужой штрафной и отдал на него передачу.
Главный арбитр Владислав Безбородов засчитал гол, а видеоарбитры после просмотра его поддержали.
Права на Глушенкова и Мирзова принадлежат именно «Спартаку», а в «Химках» они играют на правах аренды.
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