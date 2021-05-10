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Карпин — о поражении от «Урала»: «Не приехали» на первый тайм»

19:16
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1).

— Два совершенно разных тайма у вашей команды. В чем причина?

— В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм, — цитирует Карпина сайт ростовчан.

— Что сказали в раздевалке?

— Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

— Вы сделали достаточное количество замен. Они не изменили игру.

— Как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого.

— Сегодня показалось, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией.

— Согласен.

— С чем это связано?

— Ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели как они вышли выигрывать с первых минут.

— Как тренер, вы предполагали что они были не настроены?

— Если бы я видел это, то вышли бы другие футболисты сразу.

Урал — Ростов

 

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1237

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