Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1).

— Два совершенно разных тайма у вашей команды. В чем причина?

— В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм, — цитирует Карпина сайт ростовчан.

— Что сказали в раздевалке?

— Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

— Вы сделали достаточное количество замен. Они не изменили игру.

— Как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого.

— Сегодня показалось, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией.

— Согласен.

— С чем это связано?

— Ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели как они вышли выигрывать с первых минут.

— Как тренер, вы предполагали что они были не настроены?

— Если бы я видел это, то вышли бы другие футболисты сразу.