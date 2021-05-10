Карпин — о поражении от «Урала»: «Не приехали» на первый тайм»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1).
— Два совершенно разных тайма у вашей команды. В чем причина?
— В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм, — цитирует Карпина сайт ростовчан.
— Что сказали в раздевалке?
— Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.
— Вы сделали достаточное количество замен. Они не изменили игру.
— Как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого.
— Сегодня показалось, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией.
— Согласен.
— С чем это связано?
— Ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели как они вышли выигрывать с первых минут.
— Как тренер, вы предполагали что они были не настроены?
— Если бы я видел это, то вышли бы другие футболисты сразу.
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