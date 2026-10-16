В «Динамо» сообщили о продлении контрактов с Окишором, Маринкиным и Глебовым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о продлении контрактов с тремя игроками команды.

«Хочу всех поздравить с тем, что мы продлеваем соглашения с тремя игроками нашего клуба: Окишором, Маринкиным и Глебовым», — рассказал Пивоваров журналистам.

Контракт с Окишором продлен до 2030 года. В сезоне-2026/27 19-летний футболист забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Соглашения с Маринкиным и Глебовым продлены до 2031 года.

18-летний Маринкин забил 1 гол в 7 матчах РПЛ-2026/27. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 миллиона евро.

На счету 26-летнего Глебова 9 матчей в этом сезоне РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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