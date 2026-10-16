Судья Прокопов будет работать на матче «Динамо» — ЦСКА, Новиков назначен на игру «Локомотив» — «Краснодар»

Судья Андрей Прокопов назначен на матч 11-го тура между московским «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдет 18 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

На игре «Локомотив» — «Краснодар», которая состоится 17 октября в Москве, будет работать судейская бригада во главе с Никитой Новиковым.

На матч «Зенит» — «Ахмат», который состоится 18 октября в Санкт-Петербурге, назначен Рафаэль Шафеев, на игру «Спартак» — «Рубин» 18 октября в Москве — Антон Фролов.

17 октября (суббота)

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Руслан Шекемов, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Максим Белокур, Никита Матиеску; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Александр Гончар.

18 октября (воскресенье)

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.

19 октября (понедельник)

«Родина» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.

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