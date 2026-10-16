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Определились судьи на матчи 11-го тура РПЛ-2026/27: кто рассудит матчи Динамо — ЦСКА и Локомотив — Краснодар

Судейство

Судья Прокопов будет работать на матче «Динамо» — ЦСКА, Новиков назначен на игру «Локомотив» — «Краснодар»

Руслан Минаев
Андрей Прокопов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Судья Андрей Прокопов назначен на матч 11-го тура между московским «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдет 18 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

На игре «Локомотив» — «Краснодар», которая состоится 17 октября в Москве, будет работать судейская бригада во главе с Никитой Новиковым.

На матч «Зенит» — «Ахмат», который состоится 18 октября в Санкт-Петербурге, назначен Рафаэль Шафеев, на игру «Спартак» — «Рубин» 18 октября в Москве — Антон Фролов.

17 октября (суббота)

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Руслан Шекемов, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Максим Белокур, Никита Матиеску; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Александр Гончар.

18 октября (воскресенье)

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.

19 октября (понедельник)

«Родина» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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