Судья Прокопов будет работать на матче «Динамо» — ЦСКА, Новиков назначен на игру «Локомотив» — «Краснодар»
Судья Андрей Прокопов назначен на матч 11-го тура между московским «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдет 18 октября на «ВТБ Арене» в Москве.
На игре «Локомотив» — «Краснодар», которая состоится 17 октября в Москве, будет работать судейская бригада во главе с Никитой Новиковым.
На матч «Зенит» — «Ахмат», который состоится 18 октября в Санкт-Петербурге, назначен Рафаэль Шафеев, на игру «Спартак» — «Рубин» 18 октября в Москве — Антон Фролов.
17 октября (суббота)
«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Руслан Шекемов, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Максим Белокур, Никита Матиеску; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Никита Новиков
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Александр Гончар.
18 октября (воскресенье)
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Мацюра.
«Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Антон Фролов
Помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Зуев.
«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.
19 октября (понедельник)
«Родина» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1