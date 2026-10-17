Защитник «Балтики» Гассама близок к переходу в «Панатинаикос»

Защитник «Балтики» Натан Гассама может перейти в греческий «Панатинаикос» в зимнее трансферное окно, сообщает Scorakias.

По данным источника, переговоры продвинулись после того, как российский клуб снизил запрашиваемую сумму. Изначально речь шла примерно о 5 миллионах евро. «Балтика» уже подобрала замену 25-летнему малийцу.

Гассама перешел в «Балтику» из болгарской «Славии» в 2023 году. В сезоне-2026/27 защитник провел 11 матчей и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Никита Давыдов