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Даниил Денисов — об осенней паузе на игры сборных: «Немного теряется тонус, но все возвращается через 1-2 игры»

Денисов — об осенней паузе на игры сборных: «Немного теряется тонус, но все возвращается через 1-2 игры»

Александр Абустин
корреспондент

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился с «СЭ» мнением об измененном формате осенней паузы на игры сборных.

«Тяжело судить, насколько полезен или, наоборот, вреден этот перерыв для клубного футбола. Но он был достаточно длительным — успели соскучиться по официальным играм. Возможно, немного теряется тонус, но все это возвращается через 1-2 игры с учетом правильной подготовки», — сказал Денисов «СЭ».

С 2026 года ФИФА объединила сентябрьское и октябрьское окна для матчей сборных. В этом году международная пауза продлилась с 21 сентября по 6 октября.

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Даниил Денисов
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Защитник «Балтики» Гассама близок к переходу в «Панатинаикос»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Иван Обляков
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ЦСКА

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П
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Маркиньос
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Спартак

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И К Ж
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