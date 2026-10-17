Денисов — об осенней паузе на игры сборных: «Немного теряется тонус, но все возвращается через 1-2 игры»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился с «СЭ» мнением об измененном формате осенней паузы на игры сборных.

«Тяжело судить, насколько полезен или, наоборот, вреден этот перерыв для клубного футбола. Но он был достаточно длительным — успели соскучиться по официальным играм. Возможно, немного теряется тонус, но все это возвращается через 1-2 игры с учетом правильной подготовки», — сказал Денисов «СЭ».

С 2026 года ФИФА объединила сентябрьское и октябрьское окна для матчей сборных. В этом году международная пауза продлилась с 21 сентября по 6 октября.

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