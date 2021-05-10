Глушенков отпраздновал забитый «Спартаку» гол с Глушаковым
19:38
Полузащитник «Химок» Денис Глушенков отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с бывшим игроком красно-белых Денисом Глушаковым, который находится на скамейке запасных.
Хавбек забил на 27-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России. «Химки» ведут 1:0.
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