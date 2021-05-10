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Глушенков отпраздновал забитый «Спартаку» гол с Глушаковым

19:38
Максим Глушенков и Денис Глушаков. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Максим Глушенков и Денис Глушаков. Фото Скриншот эфира телеканала &quot;Матч премьер&quot;.
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Полузащитник «Химок» Денис Глушенков отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с бывшим игроком красно-белых Денисом Глушаковым, который находится на скамейке запасных.

Хавбек забил на 27-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России. «Химки» ведут 1:0.

Спартак — Химки

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