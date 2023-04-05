Гогниев о скандальной аудиозаписи: «Мне не за что извиняться перед Тихим»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию со скандальной аудиозаписью, на которой он на повышенных тонах разговаривает с футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

— В сеть попала аудиозапись вашего эмоционального разговора с Тихим и Гулиевым. Кто ее «слил»?

— Мне это даже не интересно. Зачем мне в этом разбираться? Тот, кто вынес сор из избы, поступил очень плохо... С этим еще нужно жить потом, просыпаться, вставать... Если люди считают, что так правильно... Ну не знаю.

— Почему вы так общались с футболистами? Что вас так вывело из себя?

— Повторюсь. Не вижу смысла говорить о внутренней жизни клуба. Все знают, что я всегда отрыт для диалога с футболистами, сам говорю все людям в лицо и хочу от игроков того же... А когда появляется такая аудиозапись в интернете... Неправильно это все! Во главу угла надо ставить клуб, руководителей, тренера. Должна быть субординация. А ты, как футболист, должен на 100 процентов выкладываться. По-другому не бывает! К тому же если ты проигрываешь из раза в раз и идешь на предпоследнем месте...

— Тихий удивлен, что вы даже не извинились перед ним за нецензурную брань

— Извинятся мне уж точно не за что. Как вы думаете, это я выложил аудио разговора?

— Думаете, Тихий?

-Думаю что не без его участия. В команде есть опытные футболисты, приходит новый тренер со своей идеологией. Должны эти игроки подстроиться под идеологию нового наставника или им самим нужно навязать тренеру свои принципы игры?