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Гогниев о скандальной аудиозаписи: «Мне не за что извиняться перед Тихим»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Химок» Дмитрий Тихий.
Дмитрий Тихий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию со скандальной аудиозаписью, на которой он на повышенных тонах разговаривает с футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

— В сеть попала аудиозапись вашего эмоционального разговора с Тихим и Гулиевым. Кто ее «слил»?

— Мне это даже не интересно. Зачем мне в этом разбираться? Тот, кто вынес сор из избы, поступил очень плохо... С этим еще нужно жить потом, просыпаться, вставать... Если люди считают, что так правильно... Ну не знаю.

— Почему вы так общались с футболистами? Что вас так вывело из себя?

— Повторюсь. Не вижу смысла говорить о внутренней жизни клуба. Все знают, что я всегда отрыт для диалога с футболистами, сам говорю все людям в лицо и хочу от игроков того же... А когда появляется такая аудиозапись в интернете... Неправильно это все! Во главу угла надо ставить клуб, руководителей, тренера. Должна быть субординация. А ты, как футболист, должен на 100 процентов выкладываться. По-другому не бывает! К тому же если ты проигрываешь из раза в раз и идешь на предпоследнем месте...

— Тихий удивлен, что вы даже не извинились перед ним за нецензурную брань

— Извинятся мне уж точно не за что. Как вы думаете, это я выложил аудио разговора?

— Думаете, Тихий?

-Думаю что не без его участия. В команде есть опытные футболисты, приходит новый тренер со своей идеологией. Должны эти игроки подстроиться под идеологию нового наставника или им самим нужно навязать тренеру свои принципы игры?

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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