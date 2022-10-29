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Сегодня, 16:35

Гогниев объяснил свою реакцию на гол Садыгова в концовке матча с «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал «СЭ» свою реакцию на гол Ильи Садыгова с пенальти в концовке матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

Во время забитого 11-метрового специалист с криком подпрыгнул со своего места на трибуне и ударил по сиденью рукой. Видео можно посмотреть здесь.

— Почему такая реакция на наш единственный гол?

— Потому что мы гол забили.

— И без разницы на счет?

— Конечно! — сказал Гогниев «СЭ».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

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22%

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2.00
Спартак Гогниев
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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 11
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