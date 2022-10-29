Гогниев объяснил свою реакцию на гол Садыгова в концовке матча с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал «СЭ» свою реакцию на гол Ильи Садыгова с пенальти в концовке матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

Во время забитого 11-метрового специалист с криком подпрыгнул со своего места на трибуне и ударил по сиденью рукой. Видео можно посмотреть здесь.

— Почему такая реакция на наш единственный гол?

— Потому что мы гол забили.

— И без разницы на счет?

— Конечно! — сказал Гогниев «СЭ».