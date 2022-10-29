Комментатор Дурасов о разговоре с Гогниевым: «У него, видимо, есть больные темы»
Комментатора Сергей Дурасов прокомментировал разговор с главным тренером «Химок» во время матча 15-го тура РПЛ.
— Ничего не случилось. Просто у Спартака Гогниева, видимо, есть больные темы. Его можно понять. У его команды беда с результатами и игрой. Он пытается всячески находить плюсы, но минусы не замечать нельзя. На этих минусах и были основаны вопросы. Например, мистика с возвращением Идову в заявку. Я просто спросил, почему так.
— Его задела именно эта тема?
— Было три вопроса. Первый был связан с его фразой на пресс-конференции. Ему уже что-то не понравилось, хотя вопрос абсолютно нормальный.
— Ты не испугался в перерыве?
— Нет. Понимаю состояние человека, у которого очень много не получается. Эта серия нуждается в чуде. Если бы там был какой-то обычный прохожий, достаться могло и ему. Я его понимаю, мне нравится, когда в российском футболе происходит что-то подобное. Он отличный мужик, тренер. Горячие эмоции, куда деваться? Все суждения о том, что его надо отстранить — полный бред.
— Гогниев не пожал мне руку? Редкость, когда тренеру жмешь руку и до и после матча. Это необязательная история. Мы поздоровались, пожали руки до игры. Я понимал состояние Гогниева. Не нужно лишний раз провоцировать.
Гогниев встретился с Дурасовым в перерыве в подтрибунном помещении.
«Кто тебя просил в интервью такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Честно скажи. Да ***, сто процентов *** какую-то говорите», — сказал Гогниев комментатору.
В предматчевом интервью Дурасов задавал Гогниеву вопросы о подходе к выбору состава и об отстраненных от работы с командой футболистах «Химок».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2