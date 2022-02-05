Тин Едвай заявил, что в игре «Локомотива» можно заметить изменения

Защитник «Локомотива» Тин Едвай рассказал об изменениях в игре команды за время тренировочных сборов.

«Можно заметить изменения, если сравнивать с играми, которые были более 10 дней назад. Мы прибавили во многих компонентах: начало атаки, прессинг, завершение, скоростная работа. У тренера сейчас достаточно много времени, чтобы внедрить свои идеи, показать и рассказать нам, что он хочет видеть от команды», — приводит слова Едвая Twitter-аккаунт клуба.

? Комментарии Тина Едвая и Вилсона Изидора после вчерашнего товарищеского матча с @Malmo_FF #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/rpftjJkv75 — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 5, 2022

С октября 2021 года главным тренером «Локомотива» является немец Маркус Гисдоль. Под его руководством команда сыграла 12 матчей, из которых выиграла только три, еще три сыграла вничью и шесть проиграла.

В пятницу, 4 февраля, «Локомотив» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Марбелье. 10 февраля российский клуб сыграет со шведским «Гетеборгом», а 19 февраля встретится с норвежским «Молде».