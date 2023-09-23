«Спартак» примет «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо». Видео трансляцию игры можно будет посмотреть в прямом эфире с 18.30 23 сентября на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также на «Матч Премьер», эфир стартует в 18.55. Ключевые события матча 9-го тура РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 15 очками после 8 туров.

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