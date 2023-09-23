Робсон ответил на вопрос о том, хотел бы ли он получить должность в «Спартаке»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел бы ли он получить должность в клубе.

«Я открыт к таким предложениям. Конечно, там, может быть, не президентом, но какое-то место в клубе я готов занять или выполнять какую-то функцию. Но это дело клуба предлагать мне. Я бы согласился. «Спартак» пока ничего не предлагал», — сказал Робсон «СЭ».

Ранее экс-игрок «Спартака» Ари заявлял, что хотел бы стать президентом красно-белых.

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.