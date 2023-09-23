Бабкин: «В матче с ЦСКА не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин рассказал, ощущает ли самарская команда себя фаворитом в таких матчах, как против ЦСКА.

«Эмоциональная составляющая в команде у нас была на высоком уровне до этой игры после серии удачных матчей. Нужно поддерживать и дальше это эмоциональное состояние, даже с учетом негативного настроения от упущенной победы в матче с ЦСКА. В этой игре мы не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами. Мы верили в себя, в свои силы. И действительно, вы правильно сказали, в таблице мы перед матчем с ЦСКА были выше соперника и остаемся выше их», — цитируют «Известия» Бабкина.

В эту субботу «Крылья Советов» сыграют с «Сочи». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.