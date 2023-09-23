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Сегодня, 03:40

Бабкин: «В матче с ЦСКА не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин рассказал, ощущает ли самарская команда себя фаворитом в таких матчах, как против ЦСКА.

«Эмоциональная составляющая в команде у нас была на высоком уровне до этой игры после серии удачных матчей. Нужно поддерживать и дальше это эмоциональное состояние, даже с учетом негативного настроения от упущенной победы в матче с ЦСКА. В этой игре мы не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами. Мы верили в себя, в свои силы. И действительно, вы правильно сказали, в таблице мы перед матчем с ЦСКА были выше соперника и остаемся выше их», — цитируют «Известия» Бабкина.

В эту субботу «Крылья Советов» сыграют с «Сочи». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1578137/aleksei-fomin/dazhe-posle-ukhodov-kliuchevykh-igrokov-my-pokazyvali-dostoinuiu-igru
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Сергей Бабкин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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