Боярский: «Динамо» — фаворит в дерби. «Спартак» вообще сейчас может посыпаться»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».
«Динамо» — фаворит в этом матче. У «Спартака» сейчас вообще до конца ноября будет серия из сильных команд. У меня нет ощущения, что эта команда — долгоиграющая пластинка. Может быть, в этих матчах будет 1-2 удачи, а остальные под откос. Им вообще будет тяжело, могут и совсем посыпаться. У меня за них сердце абсолютно не болит. Скоро у «Зенита» будет очный матч с красно-белыми. Уверен, мы справимся со «Спартаком». Играем дома, значит все в порядке будет. Тем более Азмун после удаления злой, будет всем мстить", — сказал Боярский «СЭ».
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 7-я строчка и 16 баллов.
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