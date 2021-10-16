«Есть небольшие опасения». Боярский — о матче «Зенита» с «Арсеналом»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ сине-бело-голубых против «Арсенала».
«Опасения небольшие есть, но «Зенит» должен справиться сегодня. Мы фавориты, у команды хорошая скамейка. Если никакой травмы в матче не будет, докажем свою состоятельность. Нам очень нужны 3 очка», — сказал Боярский «СЭ».
Матч «Арсенал» — «Зенит» пройдет сегодня в Туле. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
«Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 14-й строчке с 9 баллами.
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