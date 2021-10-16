Люк Уилкшир: «Всегда ждал дерби со «Спартаком». Надеюсь, «Динамо» оторвется от них на 6 очков»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Динамо» подходит к этой игре в полной уверенности и с решительным настроем. Команде необходимо реабилитироваться после неудачи в матче с «Крыльями Советов». Дерби со «Спартаком» всегда было особенным противостоянием, будучи игроком, я каждый раз ждал этого матча. «Динамо» в этом сезоне показывает хорошие результаты, теперь важно сохранить стабильность. Надеюсь, «Динамо» выиграет и оторвется от «Спартака» на 6 очков", — сказал Уилкшир «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 7-я строчка и 16 баллов.