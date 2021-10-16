Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения
Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов 16 октября отмечает день рождения. Спортсмену исполнился 51 год.
Сборная России в Twitter поздравила Тихонова с днем рождения.
«С днем рождения, Андрей Тихонов! Экс-футболисту сборной сегодня исполняется 51 год. Здоровья и побед, Андрей Валерьевич!» — говорится в сообщении.
С днём рождения, Андрей Тихонов! Экс-футболисту сборной сегодня исполняется 51 год.— Сборная России (@TeamRussia) October 16, 2021
Здоровья и побед, Андрей Валерьевич! pic.twitter.com/HCSNgvKD4u
На данный момент Тихонов является главным тренером «Астаны». Также специалист руководил «Енисеем» и «Крыльями Советов», а также входил в тренерский штаб «Краснодара» и «Спартака».
В составе сборной России в качестве игрока провел 29 матчей и забил один гол.
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