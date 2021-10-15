«Молодежка» «Локомотива» обыграла «Зенит»
«Локомотив» победил «Зенит» (3:0) в матче 12-го тура молодежного первенства России.
В составе победителей отличились Даниил Котельников и Егор Елисеенко. Еще один мяч гости забили в свои ворота.
М-Лига
12-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0)
Голы: Зигангиров, 18 — в свои ворота (1:0). Котельников, 45+3 (2:0). Елисеенко, 90+5 (3:0).
Судья: Тупиков (Южно-Сахалинск).
15 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
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