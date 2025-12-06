«Динамо» обсудит стратегические вопросы на совете директоров в декабре

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.

«Будет совет директоров, где мы обсудим стратегические вопросы. Свое мнение по вопросам я буду говорить там. Совет директоров пройдет в декабре», — сказал Пивоваров.

6 декабря бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 18-м туре РПЛ.