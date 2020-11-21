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«Спартак» — «Динамо»: игроки вышли на матч в футболках в честь 100-летия Бескова

19:42
Игроки &quot;Динамо&quot; и &quot;Спартака&quot; в футболках в честь 100-летия Константина Бескова. Фото РПЛ
Игроки &quot;Динамо&quot; и &quot;Спартака&quot; в футболках в честь 100-летия Константина Бескова. Фото РПЛ
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Футболисты «Спартака» и «Динамо» вышли на матч 15-го тура Тинькофф-РПЛ вышли в футболках, посвященных столетию Константина Бескова. 100 лет прославленному тренеру могло бы исполниться 18 ноября.

На протяжении своей карьеры Бесков возглавлял и «Спартак», и «Динамо». С бело-голубыми он выиграл два Кубка СССР и Кубок России (последний трофей «Динамо» на данный момент), со спартаковцами — два чемпионата СССР.

Трансляция матча «Спартак» — «Динамо»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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