«Спартак» — «Динамо»: игроки вышли на матч в футболках в честь 100-летия Бескова
Футболисты «Спартака» и «Динамо» вышли на матч 15-го тура Тинькофф-РПЛ вышли в футболках, посвященных столетию Константина Бескова. 100 лет прославленному тренеру могло бы исполниться 18 ноября.
На протяжении своей карьеры Бесков возглавлял и «Спартак», и «Динамо». С бело-голубыми он выиграл два Кубка СССР и Кубок России (последний трофей «Динамо» на данный момент), со спартаковцами — два чемпионата СССР.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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