Аленичев, Тихонов и Ширко попали в базу «Миротворца»

Бывшие российские футболисты Дмитрия Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Александр Ширко внесены в базу «Миротворца», сообщает РИА «Новости».

Спортсменам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за участие в «Матче Героев» против российских военнослужащих. Кроме того, в базу заненесен директор департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.