7 февраля, 17:53

«Спартак» победил «Далянь Инбо»

Руслан Минаев
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл китайскую команду «Далянь Инбо» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ) — 1:0.

Гол на 84-й минуте забил Никита Массалыга.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Никиты Массалыги в&nbsp;ворота &laquo;Даляня&raquo; (1:0) 7&nbsp;февраля.Карседо продолжает поиск оптимальной схемы и состава. «Спартак» дожал «Далянь» благодаря голу Массалыги

В следующем матче красно-белые сыграют с «Астаной» (Казахстан). Встреча пройдет 10 февраля. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Далянь Инбо» (Китай) — 1:0 (0:0)

Гол: Массалыга, 84.

«Спартак»: Максименко (Довбня, 67), Джику (Рябчук, 67), Литвинов (Мартинс, 67), Зобнин (Умяров, 67), Барко (Хлусевич, 67), Саусь (Ву, 46), Дмитриев (Денисов, 46), Фернандеш (Массалыга, 67), Бонгонда (Солари, 46), Гарсия (Маркиньос, 46), Угальде (Заболотный, 67).

7 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы.
07 февраля, 16:00. ()
Спартак
1:0
Далянь Ифан

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
«Зенит» на глазах у Дурана обыграл самаркандское «Динамо». У Ерохина — гол-шедевр и уже пять мячей этой зимой
Игроки «Крыльев» и «КАМАЗа» устроили массовую драку, Рассказов ударил соперника в стиле Зидана
«Забудьте все, что знали обо мне». «Зенит» презентовал скандального новичка Дурана отсылкой на «Людей в черном»
Гол Ерохина принес «Зениту» победу над «Динамо» из Самарканда
Источник: «Краснодар» прислал запрос в «Ростов» по Вахании
Защитник «Ахмата» Ганди переходит в «Ассвехли» из Ливии
  • Игорь Малышев

    Напрасно ты так думаешь. Вас вообще мало кто любит.

    08.02.2026

  • Alex Vik

    Китай довольно сильный соперник. Вспомним хотя бы Шаньхуа порт.

    08.02.2026

  • pustot

    Вот новости так новости, а не эта ваша не наша олимпиада

    07.02.2026

  • dimonlv78

    Гомики это у вас по столицам сидят, в том числе и в якобы культурной, там их особо много, а я с Липецка, у нас тут их отродясь не было, так что оставь свои эротические фантазии

    07.02.2026

  • АнтиматериюПродамДорого

    Но об этом не пишут................... Потомучто сборище пи..аров! Гнать их этой редакции всяких Белининых Никитиных Аллу Назарову в придачу!

    07.02.2026

  • Barac Obama

    24 газовые гидры поставили дизлайк.

    07.02.2026

  • Sukkulent

    Гавнисто это все звучит. Но может так и есть. Конкретно Спорт-экспресс превратился в желтуху! Уровень ниже плинтуса!

    07.02.2026

  • SuperDennis

    Над Максимовым же есть надстройка, Максимов просто зитцпредседатель. Конечно от него какие-то решения исходят, но он испоняет решения Совета директоров, куда сам не входит. Максимов просто марионетка.

    07.02.2026

  • Фрей фе

    Так и ты знай свое место - брысь.

    07.02.2026

  • Фрей фе

    Почему эта новость не на Главной? Триумф народной команды, епт...

    07.02.2026

  • Поле вижу, мяч держу...

    Фирменное безобразие!!!

    07.02.2026

  • Sukkulent

    Просел Спорт-экспресс после того как все нормальные журналисты сбежали. Думаю, это политика Максимова, главреда, такая. Изгнать всех стоящих авторов, набрать кретинов-блогеров и побольше рекламы запихнем.

    07.02.2026

  • SuperDennis

    Очень грустно по поводу этого издания/газеты/сайта. Их раньше обожали по всей стране, раскупали все тиражи. А теперь я вижу засилие на сайте реальных неадекватов, вот как этот Келофин. Их тут с пару сотен, не считая клонов!

    07.02.2026

  • Sukkulent

    В Спорт-экспрессе работают гавнюки и читают такие же помешанные на ромбике. Это охарактеризовал Артемий - СЕКТА! А чего еще от секты ждать? Идолопоклонничество!

    07.02.2026

  • SuperDennis

    Многомиллионой армии болельщиков Ростова! Мы - мужики! А ты - гАвно!

    07.02.2026

  • Келофин

    Кому сдался твой Ростов?? Если бы ты маразмы свои здесь не публиковал,то и про Ростов никто бы не вспоминал. Место свое Ростов должен знать.

    07.02.2026

  • Заполярье

    Спартак растоптал противника в штатном режиме!:slight_smile:

    07.02.2026

  • Vadim

    Я тебе-гомику, уж так и быть, банальный СЕКРЕТ раскрою: красно-белые педики - это НЕ Вся Страна, кстати поэтому вы и сосёте , лузеры, тунца уже ЧЕТВЕРТЬ века = = А это без малого ЦЕЛЫХ 25 лет О! КАК!!!:soccer:

    07.02.2026

  • Chausov Alexey

    Так что, пищевик опять в чемпионской гонке?

    07.02.2026

  • RSMsouth

    Не профи СЭ , о других командах ни слова ( О средней команде РПЛ последних 20 лет пишут , а о других середняках ни слова

    07.02.2026

  • dimonlv78

    Так вчера радость у всей страны была, позор российской футбола был разбит, поэтому и столько комментариев.

    07.02.2026

  • Vadim

    Что-то маловато коментов от красно-белых гомиков. Вчера на ветке Зенита кб клованов было раз в 7-8 больше = = только контуженный Бергер оставил порядка трёх десятков...

    07.02.2026

  • Инта

    Как-то скромно, над командой из Дальнего, занимающей 11-е место в Суперлиге Китая, понимаю товарняк, февраль, новый тренер, но где сама игра - не клеится.

    07.02.2026

  • SuperDennis

    Такккк... И я о том же! Удивительный непрофессионализм и наплевательство!

    07.02.2026

  • DaviT MosKv

    согласен. но, это о профессионализме сотрудников. а не о чем-то другом.

    07.02.2026

  • SuperDennis

    Так я на ТГ-канал клуба и подписан! Я о другом. Просто как-то так, ну хотя бы одной строчкой, можно же сообщать не только о товарняках клуба-гегемона (Зенита) и бывшего топ-клуба Спартака (по мнению Аршавина).....

    07.02.2026

  • Lars Berger

    Попробуй узнавать новости о "Сельмаше" из ТГ-канала клуба, а не в новостях о "Спартаке"...) Эту игру показывали на Окко, а "Ростов" - нет...)

    07.02.2026

  • Михась

    Не вопрос)

    07.02.2026

  • Инопланетный торчок

    мне только российский футбол интересен

    07.02.2026

  • Михась

    Эх, ты))) Заходи на Дженоа - Наполи

    07.02.2026

  • Инопланетный торчок

    не видел, я про Массалыгу узнал полчаса назад

    07.02.2026

  • Михась

    Баян) Амигос давно уже говорил)

    07.02.2026

  • Михась

    Да, на Окко можно же смотреть. Или, у тебя Окко нет?)

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    RIP

    07.02.2026

  • Инопланетный торчок

    Массалыга новый Месси , фамилия почти

    07.02.2026

  • hattabych

    Ну хоть разорвали китайцев. Вот вчера пацанята Галицкого, разорвали много-многомиллионных бразильцев во главе с Сашкой Соболевым.

    07.02.2026

  • Инопланетный торчок

    Вместо олимпиады показывали по всему миру

    07.02.2026

  • Михась

    Не, дублёр Матч-ТВ - CBS тоже показывает)

    07.02.2026

  • KARABAS

    И че? Ты в курсе, что это товарняк да еще на фоне нагрузок? Дебил

    07.02.2026

  • Инопланетный торчок

    по BBC

    07.02.2026

  • KARABAS

    Откуда берутся такие ублюдки, как ты?

    07.02.2026

  • Док

    Нет, уже умер. И клубов нет и самой зоны "Восток" нет. В нище-бандитские девяностые в зоне было 16 команд, а сейчас ни зоны, ни команд - все умерли. Луч, Кузбасс, Сибирь, Смена с Комсомольска, Звезда Иркутск, Амур Благовещенск.... Спите спокойно.

    07.02.2026

  • Михась

    Масса) + лыга(усиливает слово) Интересная фамилия. Может, до сборной дорастёт?!)

    07.02.2026

  • lenin.vowa2018

    даже если бы выиграли 10-0 у чемпиона Китая или даже у Барселоны - толку -то? Все проиграно летом и осенью.

    07.02.2026

  • Михась

    )))

    07.02.2026

  • Михась

    вот щас по Матч-ТВ показывают

    07.02.2026

  • Sergey Mikhaylov

    камня на камне не оставил, выличайшая победа

    07.02.2026

  • Михась

    Вот, Иванов и Тиранов, на мой взгляд, очень похожи лишь в одном:... чтобы клуб играл и добивался результатов)

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Не знал даже такого. Вернее, не слышал раньше. Ща загуглил. Тиранов Геннадий Иванович. Родился 7 июля 1934 г. Умер 22 февраля 2022 г.

    07.02.2026

  • Михась

    У вас там хоть Григорий Иванов есть. У нас был такой - Геннадий Иванович Тиранов. Тогда и за Динамо Ставрополь не стыдно было. Сейчас вышли в "Серебро", посмотрим, что дальше будет)

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Да, за Уралом футбол уже лет двадцать как уверенно умирает....(

    07.02.2026

  • Михась

    Вот, помню, Восточная зона была: Шахтер Прокопьевск, Самотлор-XXI Нижневартовск, Торпедо Рубцовск, Металлург-Кузбасс Новокузнецк, Сибиряк Братск, Динамо Якутск - это только по памяти, навскидку... Нет уже такого

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    По первому каналу.

    07.02.2026

  • Реалист-правдоруб

    Многомиллионные Ливаи Угальдовичи разорвали несчастных китайцев!

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Да, бурятская Барселона.

    07.02.2026

  • Алло, это Володька

    Показывали где-то матч?

    07.02.2026

  • Lars Berger

    Массалыга - молодец.

    07.02.2026

  • Lars Berger

    Нет.

    07.02.2026

  • Михась

    Ааа, ну, теперь и про Уралан понятно)) Буддисты же. Была и команда "Селенга" Улан-Удэ когда-то)

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    А ты ждал феерии?:grin:

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Мы, буряты. вообще хитрые...:hugging:

    07.02.2026

  • Lars Berger

    Довольно унылая игра... Вперёд, "Спартак"!

    07.02.2026

  • Михась

    Не, погоди) Так не бывает... Или, бывает. Как бы ни завершилась встреча - тебя любой результат устроит))

    07.02.2026

  • Михась

    "...прострел, навес..." А мне сразу вспомнилось нетленное Владимира Семёновича: " Разбег, толчок... И - стыдно подниматься: во рту опилки, слёзы из-под век..."

    07.02.2026

  • Кариока_двойка.

    Сказал бы иначе, два одинаковых состава, что второй, что первый.

    07.02.2026

  • Кабанчик

    я бы сказал этот Далянь не хуже Зенита играет

    07.02.2026

  • инок

    Прошлый матч показал, что у Спартака два полноценных состава, Саусь неплохо смотрелся, пока нехватает взаимопонимания с партнерами, но это дело времени...

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Нас хлебом не корми, дайте только нового тренера...:rofl:

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    В основном за Спартак и за Урал. Но иногда ещё за Уралан из Элисты.

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Так сегодня никакой скоростной игры не было. Позиционное нападение в основном с навесами именно по верху. До Угальде так мяч и не дойдёт никогда... Ну или надо опять же иметь габаритного столба типа Дзюбы, который бы выигрывал верховую борьбу и скидывал ему мячи... З.Ы. Но для экспериментов самое время. Может, Карседо это и хотел увидеть.... З.Ы.Ы. Кстати, заметил, что при розыгрыше стандартов и аутов на чужой половине поля во втором тайме, все ждали прихода Ву в штрафную.

    07.02.2026

  • Ironyfan

    Нет, они топ-клуб)

    07.02.2026

  • Кабанчик

    Блястящая победа!

    07.02.2026

  • Алло, это Володька

    Пошла игра

    07.02.2026

  • som173

    Ростовские СМИ чай освещают игры Ростова. А остальным на ево плювать с высокай калакольни. Хе-хе!

    07.02.2026

  • som173

    Играй в Спартак к примеру Руденко, он бы забивал в два раза больше чем олух Угальда. Тока на Руденке руки не нагреешь. Хе-хе!

    07.02.2026

  • Михась

    Амигос, а раньше, когда в РПЛ Спартак с Уралом играл, ты за кого болел?

    07.02.2026

  • Highlander

    Массалыга спас мне деньги. Спартак как импотент. Ходит кругами,а всунуть не может.

    07.02.2026

  • ФОКСИ

    Серьезная победа над 11-м (!!!!) местом чемпионата Китая.....

    07.02.2026

  • som173

    Спартак давно середняк. Хоть золото ему в ближайшие лет 100 не грозит, но и вылет тоже не грозит. И када КБ болелы енто примут, то и шуму буит как у болел Балтики или Мордовии. Хе-хе!

    07.02.2026

  • Док

    Adiоs Amigos R Возможно, не знаю. Хотя Угальде как раз и есть форвард (как по мне) одного завершающего касания. Когда он в кондициях и мотивирован, то это наверно лучший форвард лиги. Во всяком случае в конце 2024 года он был лучше Кордобы и вообще сильнейшим игроком чемпионата. И под такую скоростную игру с флангами не обязательно иметь двухметрового столба - достаточно быстрого скоростного настырного форварда. Вспомни как играл Зенит при Петржеле)). Пан и Гартига пытался встроить, и Кинцла, и Чадиковски (все под 190 см), но один хрен всегда возвращался к паре Аршавин - Кержаков)).

    07.02.2026

  • Овечкин

    А я бы не сказал, что Далянь дворовая команда. Организованная. Не слабее Сочи или Динамо (Мх), на мой взгляд.

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Пусть снимаются с чемпионата все, кто выше нас!

    07.02.2026

  • som173

    Летом думаю буит новый тренер в Спартаке. Давать неумехе ишо 1 сезон, енто убицца надыть. Жду нашева тренера, неважно каво. От легов уже изжога. Рад бы был ошибицца, но Спартак не ровня 4-5 клубам ПЛ. И чемпионство ему не грозит, как не грозит оно к примеру Ростову или Балтике. Хотя КБ болелы с ентим несогласяцца. Впрочем их никто и не спрашиват, Лукойл себе на уме. Хе-хе!

    07.02.2026

  • Алексей Х

    Трепещите, конкуренты!

    07.02.2026

  • Морская свинка_1979

    В страшном сне не присннится такой заголовок.

    07.02.2026

  • TokTram

    Продолжаем делать выводы по товам посреди сборов?))

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Суммарно Спартак и Далянь выше, чем Ростов и Цендао. А - арифметика.

    07.02.2026

  • bvp

    Это успех.

    07.02.2026

  • SuperDennis

    Циндао с 9-го места. А твой Дальний Далянь с 11-го...

    07.02.2026

  • Чернобог

    Для тех кто не в курсе, на ТМ вся стоимость китайской команды 7.5 млн, при этом 2 млн из них приходится на одного игрока. Уровень я думаю вы поняли.. Интересно это повод для беспокоства у спартаковцев?

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Так Далянь - бывшая российская команда из бывшего российского города Дальний. Вот и пишут о ней. А Циндао, это что и откуда вообще?

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    прострел, навес. ------ Вот только под прострелы и навесы нет игроков в завершении. Ну не Заболотный же в конце концов... З.Ы. Соболева надо под такую игру обратно забирать. Я думаю, если Зенит доплатит сверху миллионов пять, можно будет подумать над этим вопросом...:thinking:

    07.02.2026

  • SuperDennis

    «Спартак» победил «Далянь Инбо» /// А Ростов победил Циндао Вест Кост (2-0). Но об этом не пишут.

    07.02.2026

  • на_заборе_мелом

    )))

    07.02.2026

  • Док

    Из того что видел: 1. Главное - старались играть без поперечной мутоты, вертикально, во фланг, прострел, навес. Как только мельтишили, возвращали мяч назад, поперечили - так сразу острота пропадала. 2. Литвинова чаще видел в опорной. 3. Массалыга выпрыгнул аки волейболист - где-то наверно под метр. 4. Оценивать игру, состояние игроков и перспективы, да еще в начале февраля, да еще с новым тренером - это надо совсем ******ся! P.S. Бомжеголовые совсем свихнулись на плюсиках с минусиками.

    07.02.2026

  • Кариока_двойка.

    Подготовил команду для чемпионата Кипра.

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    А что там ждать с ужасом? Так и останемся, скорее всего, на шестом месте, что выше, что ниже, трудно будет попасть.

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    В завершени конечно жопа полная, что там говорить. Но с другой стороны - тренер новый, у него только проба пера. Всё ещё не просто сыро, а очень сыро. Ну и поднагрузкаме. Пусть тренируются пока на кошках....

    07.02.2026

  • Valery Petrukhin

    С ужасом жду весенней части чемпионата! Выиграть у дворовой команды с такой игрой, если это можно назвать игрой - это нечто!:pensive::pensive::pensive::pensive::pensive:

    07.02.2026

  • lvb

    Ну победили и победили, не все ли равно, "товарняк-с"). Что приметил? Жедсонюк аки "креативный опорник".. ни одной ошибки не сделал. Саусь, пока играл, ни разу не дал себя обыграть. Массалыга прям просится в основу. Пара Дмитриев/Зобнин на фланге.. вторая игра у них посредственная. У Баркова 2 игры-"день сурка". В обороне практически не ошибались.. Солари тоже готов к основе. Форварды пока никакие. Пара в опорной зоне Жедсон-Мартинс.. было бы интересно посмотреть. А так.. для середины вторых сборов все штатно, по "советским лекалам")

    07.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе Массалыги.

    07.02.2026

  • ToLkUnet

    Нормально потренировались, моментов много

    07.02.2026

    • Кривцов — о маске Человека-паука: «Выписали приличный штраф, в команде не думают, что я их подставил»

    «Балтика» объявила о переходе панамского защитника Андерсона на правах аренды
