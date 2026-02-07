«Спартак» победил «Далянь Инбо»

«Спартак» обыграл китайскую команду «Далянь Инбо» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ) — 1:0.

Гол на 84-й минуте забил Никита Массалыга.

В следующем матче красно-белые сыграют с «Астаной» (Казахстан). Встреча пройдет 10 февраля. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Далянь Инбо» (Китай) — 1:0 (0:0)

Гол: Массалыга, 84.

«Спартак»: Максименко (Довбня, 67), Джику (Рябчук, 67), Литвинов (Мартинс, 67), Зобнин (Умяров, 67), Барко (Хлусевич, 67), Саусь (Ву, 46), Дмитриев (Денисов, 46), Фернандеш (Массалыга, 67), Бонгонда (Солари, 46), Гарсия (Маркиньос, 46), Угальде (Заболотный, 67).

7 февраля.