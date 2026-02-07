Кривцов — о маске Человека-паука: «Выписали приличный штраф, в команде не думают, что я их подставил»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что клуб оштрафовал его за перформанс с маской Человека-паука.
Футболист в матче 1/4 финала FONBET Кубка России с «Оренбургом» (4:0) получил предупреждение за празднование гола и пропустит первый матч против ЦСКА в 1/2 финала из-за перебора желтых карточек.
— Чем закончилась история с маской Человека-паука, наказал ли клуб?
— Выписали приличный штраф, сумму называть не буду.
— Справедливое наказание?
— Да не знаю.
— Вы же знали, что желтая у вас есть.
— Знал, да, только в этом и ошибка — поэтому получил штраф.
— Понимали, что за это получите желтую?
— Не думал, что дадут за это желтую.
— Что после игры сказал Мусаев?
— Был небольшой пихач, но это нормальные вещи. Так и должно быть: если ты совершил ошибку, нужно за нее ответить.
— А Галицкий?
— Сергей Николаевич ничего не говорил.
— Что ребята сказали в команде? Какой итог ситуации?
— Пропустил важную игру с ЦСКА на выезде. Это самая большая потеря. Не думаю, что ребята думают, что я их подставил — это вряд ли. Может, кто-то так и думает, но не могу сказать за них.
— Ждать ли еще перфомансов?
— Перфомансы еще впереди, — заявил Кривцов «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 24 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0