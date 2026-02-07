Кривцов — о маске Человека-паука: «Выписали приличный штраф, в команде не думают, что я их подставил»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что клуб оштрафовал его за перформанс с маской Человека-паука.

Футболист в матче 1/4 финала FONBET Кубка России с «Оренбургом» (4:0) получил предупреждение за празднование гола и пропустит первый матч против ЦСКА в 1/2 финала из-за перебора желтых карточек.

— Чем закончилась история с маской Человека-паука, наказал ли клуб?

— Выписали приличный штраф, сумму называть не буду.

— Справедливое наказание?

— Да не знаю.

— Вы же знали, что желтая у вас есть.

— Знал, да, только в этом и ошибка — поэтому получил штраф.

— Понимали, что за это получите желтую?

— Не думал, что дадут за это желтую.

— Что после игры сказал Мусаев?

— Был небольшой пихач, но это нормальные вещи. Так и должно быть: если ты совершил ошибку, нужно за нее ответить.

— А Галицкий?

— Сергей Николаевич ничего не говорил.

— Что ребята сказали в команде? Какой итог ситуации?

— Пропустил важную игру с ЦСКА на выезде. Это самая большая потеря. Не думаю, что ребята думают, что я их подставил — это вряд ли. Может, кто-то так и думает, но не могу сказать за них.

— Ждать ли еще перфомансов?

— Перфомансы еще впереди, — заявил Кривцов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 24 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.