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Кривцов — о маске Человека-паука: «Выписали приличный штраф, в команде не думают, что я их подставил»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что клуб оштрафовал его за перформанс с маской Человека-паука.

Футболист в матче 1/4 финала FONBET Кубка России с «Оренбургом» (4:0) получил предупреждение за празднование гола и пропустит первый матч против ЦСКА в 1/2 финала из-за перебора желтых карточек.

— Чем закончилась история с маской Человека-паука, наказал ли клуб?

— Выписали приличный штраф, сумму называть не буду.

— Справедливое наказание?

— Да не знаю.

— Вы же знали, что желтая у вас есть.

— Знал, да, только в этом и ошибка — поэтому получил штраф.

— Понимали, что за это получите желтую?

— Не думал, что дадут за это желтую.

— Что после игры сказал Мусаев?

— Был небольшой пихач, но это нормальные вещи. Так и должно быть: если ты совершил ошибку, нужно за нее ответить.

— А Галицкий?

— Сергей Николаевич ничего не говорил.

— Что ребята сказали в команде? Какой итог ситуации?

— Пропустил важную игру с ЦСКА на выезде. Это самая большая потеря. Не думаю, что ребята думают, что я их подставил — это вряд ли. Может, кто-то так и думает, но не могу сказать за них.

— Ждать ли еще перфомансов?

— Перфомансы еще впереди, — заявил Кривцов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 24 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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Никита Кривцов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
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 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
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 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
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 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
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