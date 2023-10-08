«Спартак» — ЦСКА: кто победит и прогнозы на матч РПЛ
В воскресенье, 8 октября в Москве «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.
Прогнозы на матч:
Комментатор Геннадий Орлов назвал ЦСКА — фаворитом в дерби. «Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у «Спартака» не будет играть Соболев», — сказал Орлов «СЭ».
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что матч завершится со счетом — 2:2. «Нас ожидает яркое дерби. У обеих команд не все в порядке с обороной, но при этом у тех и у других атакующая мощь. Будет много голов, но победителя выявить не смогут», — цитирует Сафонов «СЭ».
Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик верит в армейцев. «Дерби — всегда большая битва за победу. В таких играх проблемы уходят на второй план. Кому-то эта игра поможет встать на ноги. Сейчас у обеих команд есть свои хлопоты. Например, «Спартак» чемпионат начал хорошо. Не могу сказать, что они заслужили такой результат. Но в последнее время они вообще удивляют — сами на себя не похожи. У ЦСКА бывает так, что они могут дать бой «Зениту», а потом у них спад и теряют очки. Это мы еще не берем в счет травмированных игроков. Мы не знаем что творится с командами, но им обеим нужно стабилизироваться. Конечно, я хотел бы, чтобы Москва была красно-синяя», — приводит ODDS.ru слова Ярошика.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался в пользу ЦСКА. «Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол — и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА. У армейцев летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава — молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата — работайте на трансферном рынке. Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше», — цитирует Быстрова «СЭ».
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что шансы у обеих команд равны. «У них одинаковое количество очков и проблемы, что у одной, так и у другой команды. Если у ЦСКА это связано с защитой, то есть травма Дивеева, Роши, сейчас травма Мозеса. Все это доставляет нервозности обороне армейцев. Поэтому мы видим там разные сочетания, и видимо играет тот, кто здоров. Одна команда пропустила 15, другая 16 мячей. Это очень не красит ни «Спартак», ни ЦСКА», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.
Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что матч завершится вничью. «Старое доброе московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, матч обещает быть интересным. Обе команды имеют по 16 очков в чемпионате, однако красно-белые впереди на две строчки. Увы, в этом матче «Спартаку» придется обходиться без Соболева, а это значит, что забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА же в последних матчах почти что сплошные ничьи, в основное время победили только «Балтику» со счетом 1:0. С учетом вышесказанного, мне кажется, что нас ждет низовой матч. Вполне возможно, что команды поделят очки», — сказал Тихонов «Рейтингу Букмекеров».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1