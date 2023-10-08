В воскресенье, 8 октября в Москве «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

Прогнозы на матч:

Комментатор Геннадий Орлов назвал ЦСКА — фаворитом в дерби. «Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у «Спартака» не будет играть Соболев», — сказал Орлов «СЭ».

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что матч завершится со счетом — 2:2. «Нас ожидает яркое дерби. У обеих команд не все в порядке с обороной, но при этом у тех и у других атакующая мощь. Будет много голов, но победителя выявить не смогут», — цитирует Сафонов «СЭ».

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик верит в армейцев. «Дерби — всегда большая битва за победу. В таких играх проблемы уходят на второй план. Кому-то эта игра поможет встать на ноги. Сейчас у обеих команд есть свои хлопоты. Например, «Спартак» чемпионат начал хорошо. Не могу сказать, что они заслужили такой результат. Но в последнее время они вообще удивляют — сами на себя не похожи. У ЦСКА бывает так, что они могут дать бой «Зениту», а потом у них спад и теряют очки. Это мы еще не берем в счет травмированных игроков. Мы не знаем что творится с командами, но им обеим нужно стабилизироваться. Конечно, я хотел бы, чтобы Москва была красно-синяя», — приводит ODDS.ru слова Ярошика.

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался в пользу ЦСКА. «Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол — и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА. У армейцев летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава — молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата — работайте на трансферном рынке. Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше», — цитирует Быстрова «СЭ».

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что шансы у обеих команд равны. «У них одинаковое количество очков и проблемы, что у одной, так и у другой команды. Если у ЦСКА это связано с защитой, то есть травма Дивеева, Роши, сейчас травма Мозеса. Все это доставляет нервозности обороне армейцев. Поэтому мы видим там разные сочетания, и видимо играет тот, кто здоров. Одна команда пропустила 15, другая 16 мячей. Это очень не красит ни «Спартак», ни ЦСКА», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что матч завершится вничью. «Старое доброе московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, матч обещает быть интересным. Обе команды имеют по 16 очков в чемпионате, однако красно-белые впереди на две строчки. Увы, в этом матче «Спартаку» придется обходиться без Соболева, а это значит, что забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА же в последних матчах почти что сплошные ничьи, в основное время победили только «Балтику» со счетом 1:0. С учетом вышесказанного, мне кажется, что нас ждет низовой матч. Вполне возможно, что команды поделят очки», — сказал Тихонов «Рейтингу Букмекеров».