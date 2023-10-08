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«Спартак» — ЦСКА: кто победит и прогнозы на матч РПЛ

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре чемпионата России 8 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 8 октября в Москве «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

Прогнозы на матч:

Комментатор Геннадий Орлов назвал ЦСКА — фаворитом в дерби. «Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у «Спартака» не будет играть Соболев», — сказал Орлов «СЭ».

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что матч завершится со счетом — 2:2. «Нас ожидает яркое дерби. У обеих команд не все в порядке с обороной, но при этом у тех и у других атакующая мощь. Будет много голов, но победителя выявить не смогут», — цитирует Сафонов «СЭ».

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик верит в армейцев. «Дерби — всегда большая битва за победу. В таких играх проблемы уходят на второй план. Кому-то эта игра поможет встать на ноги. Сейчас у обеих команд есть свои хлопоты. Например, «Спартак» чемпионат начал хорошо. Не могу сказать, что они заслужили такой результат. Но в последнее время они вообще удивляют — сами на себя не похожи. У ЦСКА бывает так, что они могут дать бой «Зениту», а потом у них спад и теряют очки. Это мы еще не берем в счет травмированных игроков. Мы не знаем что творится с командами, но им обеим нужно стабилизироваться. Конечно, я хотел бы, чтобы Москва была красно-синяя», — приводит ODDS.ru слова Ярошика.

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался в пользу ЦСКА. «Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол — и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА. У армейцев летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава — молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата — работайте на трансферном рынке. Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше», — цитирует Быстрова «СЭ».

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что шансы у обеих команд равны. «У них одинаковое количество очков и проблемы, что у одной, так и у другой команды. Если у ЦСКА это связано с защитой, то есть травма Дивеева, Роши, сейчас травма Мозеса. Все это доставляет нервозности обороне армейцев. Поэтому мы видим там разные сочетания, и видимо играет тот, кто здоров. Одна команда пропустила 15, другая 16 мячей. Это очень не красит ни «Спартак», ни ЦСКА», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что матч завершится вничью. «Старое доброе московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, матч обещает быть интересным. Обе команды имеют по 16 очков в чемпионате, однако красно-белые впереди на две строчки. Увы, в этом матче «Спартаку» придется обходиться без Соболева, а это значит, что забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА же в последних матчах почти что сплошные ничьи, в основное время победили только «Балтику» со счетом 1:0. С учетом вышесказанного, мне кажется, что нас ждет низовой матч. Вполне возможно, что команды поделят очки», — сказал Тихонов «Рейтингу Букмекеров».

Андрей Тихонов
Владимир Быстров
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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РПЛ: «Урал» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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