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Авен: «Какого тренера я рекомендовал бы «Спартаку»? Отечественного»

16:03
Петр Авен. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Петр Авен. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель Совета директоров «Альфа-Банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Победит сильнейший. Кто им станет? Посмотрим. Какого тренера я рекомендовал бы «Спартаку»? Отечественного», — сказал Авен.

Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

(Артем Калинин)

Спартак — ЦСКА

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Результаты опроса

проголосовало: 14519
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Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
«Спартак» выиграет с преимуществом в один-два мяча
35.4%
«Спартак» победит с крупным счетом
8.6%
ЦСКА выиграет с преимуществом в один-два мяча
28.2%
ЦСКА победит с крупным счетом
6.2%
Матч завершится вничью
21.6%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры