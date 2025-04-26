«Спартак» — ЦСКА: хозяева сделали двойную замену в перерыве

«Спартак» сделал двойную замену в перерыве матча с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

Красно-белые уступают со счетом 0:1 после первого тайма.

После перерыва на поле появились Роман Зобнин и Ливая Гарсия. Они заменили Даниила Денисова и Манфреда Угальде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.