«Спартак» — ЦСКА: Карасев удалил Соболева и Виллиана Рошу

Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасев удалил с поля форварда хозяев Александра Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу в матче 28-го тура РПЛ.

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.

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