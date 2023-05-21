Полузащитник «Торпедо» Эркинов — о матче с «Динамо»: «Сложно играть, осознавая, что уже вылетел»

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3).

«Сложно играть, осознавая, что уже вылетел. Но все равно, даже когда грустно, все силы будем отдавать, чтобы защищать «Торпедо». Это клуб с историей — отдадим все силы, чтобы достойно за него играть. Самое главное, нужно верить в себя и в команду, чтобы как можно быстрее вернуться в премьер-лигу. А потом показать это на поле. После матча мы пообщались с болельщиками. Нас поддержали — они с нами. Спасибо им за то, что приходят на стадион и поддерживают. Мы очень хотим порадовать их и отдадим все силы для этого в последних двух играх», — приводит «Чемпионат» слова «Торпедо».

В 29-м туре РПЛ «Торпедо» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 27 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Московская команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России (13 очков). «Оренбург» идет на 8-й строчке (40 очков).