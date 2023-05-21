«Спартак» — ЦСКА: гол Игнатова отменен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отметился голом в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА. Однако мяч был отменен.

Решение второго помощника арбитра Адлана Хатуева, который зафиксировал «вне игры», после просмотра подтвердили видеоассистенты — Павел Шадыханов и Александр Богданов, после чего главный судья Сергей Карасев возобновил игру свободным ударом от ворот армейцев.

В этом сезоне РПЛ видеоассистенты не могут использовать офсайдные линии из-за отсутствия контракта с верифицированным поставщиком, а потому в спорных эпизодах при отсутствии убедительных ракурсов и явных ошибок должны поддерживать решения помощников арбитров.

«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча