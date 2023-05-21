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Сегодня, 16:56

«Спартак» — ЦСКА: гол Игнатова отменен

Виктория Кравченко
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«Спартак» — ЦСКА: гол Игнатова отменен.
Фото Скриншот трансляции.

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отметился голом в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА. Однако мяч был отменен.

Решение второго помощника арбитра Адлана Хатуева, который зафиксировал «вне игры», после просмотра подтвердили видеоассистенты — Павел Шадыханов и Александр Богданов, после чего главный судья Сергей Карасев возобновил игру свободным ударом от ворот армейцев.

В этом сезоне РПЛ видеоассистенты не могут использовать офсайдные линии из-за отсутствия контракта с верифицированным поставщиком, а потому в спорных эпизодах при отсутствии убедительных ракурсов и явных ошибок должны поддерживать решения помощников арбитров.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

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Локомотив

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Локомотив

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