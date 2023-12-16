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Деменко раскритиковал проведение футбольных матчей в декабре

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о проведении футбольных матчей в декабре.

«Мне вообще кажется, что такой календарь, зная, что нет еврокубков неужели нельзя было продумать? Для чего эти матчи в декабре? Я понимаю, что у команд многих есть стадионы с подогревом. Раньше заканчивался чемпионат в ноябре, неужели нельзя перенести какие-нибудь кубковые матчи?! Надо же понимать прекрасно, что чемпионат должен заканчиваться, например, 10 ноября! Для чего тянуть этот месяц, при том, что были паузы сборных. Мы видели, как Россия играет с Кубой 8:0, а мы ждем две недели, чтобы посмотреть этот матч, который никому не нужен. Можно было перестроить эту систему?» — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В сезоне-2011/2012 российский футбол перешел на систему «осень-весна». Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11391572-demenko-raskritikoval-provedenie-matchej-rpl-v-dekabre.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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