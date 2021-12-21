«Спартак» анонсировал трансфер нового игрока
22:22
«Спартак» в Twitter анонсировал трансфер нового игрока. Пресс-служба клуба выложила пост с обещанием появления нового игрока, который будет выступать под 19-м номером.
Ожидается, что им станет нападающий «Шарлеруа» Шамар Николсон.
В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю