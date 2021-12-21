«Спартак» анонсировал трансфер нового игрока

«Спартак» в Twitter анонсировал трансфер нового игрока. Пресс-служба клуба выложила пост с обещанием появления нового игрока, который будет выступать под 19-м номером.

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23:00 мск ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Ожидается, что им станет нападающий «Шарлеруа» Шамар Николсон.

В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.