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«Спартак» анонсировал трансфер нового игрока

22:22
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«Спартак» в Twitter анонсировал трансфер нового игрока. Пресс-служба клуба выложила пост с обещанием появления нового игрока, который будет выступать под 19-м номером.

Ожидается, что им станет нападающий «Шарлеруа» Шамар Николсон.

В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

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Иван Шитик все материалы автора

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