В Норвегии сообщили, что полузащитник «Лиллестрема» может перейти в «Ростов»
21:39
Полузащитник «Лиллестрема» Магнус Кнудсен близок к переходу в «Ростов». Сторонам осталось утрясти последние детали сделки, утверждает VG.
Российский клуб уже согласовал сумму трансфера за 20-летнего футболиста.
В этом сезоне Кнудсен провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Лиллестремом» рассчитан до декабря 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Норвегии в 200 тысяч евро.
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