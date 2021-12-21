В Норвегии сообщили, что полузащитник «Лиллестрема» может перейти в «Ростов»

Полузащитник «Лиллестрема» Магнус Кнудсен близок к переходу в «Ростов». Сторонам осталось утрясти последние детали сделки, утверждает VG.

Российский клуб уже согласовал сумму трансфера за 20-летнего футболиста.

В этом сезоне Кнудсен провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Лиллестремом» рассчитан до декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Норвегии в 200 тысяч евро.