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Доктор Лю: «Глушакову надо играть за команду лучше «Спартака»

Георгий Скобликов
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении 35-летнего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«У Дениса сильный дух, большая душа. Человеку хочется заниматься, он делает свою работу. При большом желании у Дениса все получилось. Если человек желает зарабатывать только деньги, то ничего не выйдет. Неважно, 35 лет или 22 года, потому что без силы духа, без понимания своего тела невозможно хорошо играть. Денис был настоящим капитаном в «Спартаке», это истина, это история. Сейчас в команде нет лидера, нет капитана. Результаты первого круга подтверждают это», — сказал Хуншен «СЭ».

Денис Глушаков. «В «Спартаке» нет лидера и капитана, каким был Глушаков». Доктор Лю — о бывших подопечных, Олимпиаде и вакцинации

Также специалист в области иглоукалывания высказался о возможном переходе Глушакова в «Спартак».

«Знаю, что Глушаков сейчас выступает за «Химки». Но он не вернется в «Спартак», ему это не нужно. Денису надо играть за команду гораздо лучше «Спартака». Но если они вернут Дениса, то команда станет совсем другой, в ней появится настоящий лидер и капитан», — добавил Хуншен.

Денис Глушаков в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов.

За «Спартак» российский полузащитник выступал с 2013 по 2019 год. За все время в московском клубе Глушаков сыграл 173 матча, в которых забил 23 гола. Со «Спартаком» футболист стал чемпионом России по футболу и обладателем Суперкубка России 2017 года.

По данным портала Transfermarket, трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.

Денис Глушаков
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ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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