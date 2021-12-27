Стало известно, как будет выглядеть спартаковский ромб с 2022 года
Как стало известно «СЭ», со следующего года футбольный «Спартак» будет использовать обновленную версию клубной эмблемы. В 2022-м клуб отметит 100-летний юбилей.
В новом ромбе изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.
Новый ромб уже используется в клубной продукции, а также при оформлении клубного офиса. «Спартак» использует нынешнюю версию эмблемы с 2013 года. Мяч внутри спартаковской эмблемы впервые появился в 1998 году.
О том, как менялась эмблема «Спартака» — в выпуске совместного проекта клуба и «СЭ».
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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