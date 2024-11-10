«Спартак» — «Акрон»: Бакаев оставил тольяттинскую команду в меньшинстве

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев получил две желтые карточки в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Второе предупреждение футболисту было показано за аплодисменты судье. 25-летний игрок оставил свою команду в меньшинстве на 86-й минуте встречи при счете 4:0 в пользу красно-белых.

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.