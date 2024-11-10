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Сегодня, 16:37

«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда оформил дубль

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил свой второй гол в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» — 3:0.

28-летний футболист оформил дубль на 63-й минуте, сделав счет разгромным. Кристофер Мартинс записал на свой счет вторую результативную передачу.

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
6
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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