«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда оформил дубль

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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил свой второй гол в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» — 3:0.

28-летний футболист оформил дубль на 63-й минуте, сделав счет разгромным. Кристофер Мартинс записал на свой счет вторую результативную передачу.

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.