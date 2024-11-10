«Спартак» — «Акрон»: Угальде сделал счет 4:0

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» — 4:0.

22-летний футболист забил первый гол на 58-й минуте и во второй раз отличился на 74-й минуте.

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.