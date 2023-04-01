В субботу, 1 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 40 очками, «Ахмат» идет на шестой строчке с 32 очками.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча. Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».