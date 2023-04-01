Камоцци считает, что на матчах РПЛ должны быть только безалкогольные напитки

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что думает об алкогольных напитках на стадионах РПЛ.

«Не поддерживаю инициативу вернуть пиво на стадионы. На матчах РПЛ и любых других лиг должны быть только безалкогольные напитки. Любителей пива и алкоголиков и так много за пределами стадиона», — цитирует Камоцци Sport24.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.