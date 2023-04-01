Иванов: «Одно дело в баре смотреть и пить пиво, другое — на стадионе. Это лучше!»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что выступает за возвращение пива на стадионы в РПЛ.

«Все хотят вернуть пиво на стадионы! Считаю, что в продаже ничего страшного нет. Мы смотрим в Европе, и там везде продают пиво. Ничего страшного нет в том, что выпьют бокал пива. Люди приходят получить удовольствие от просмотра хорошего футбола. Одно дело в баре смотреть и пить пиво, другое — на стадионе. И это лучше!» — цитирует Иванова Sport24.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.