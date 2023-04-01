Мостовой объяснил, почему не сможет возглавить «Пари НН»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о готовности возглавить «Пари НН» после поражения от «Локомотива» в 21-м туре чемпионата России (0:4).

«Возглавить «Пари НН»? Во-первых, ко мне не обратятся, у меня нет лицензии. Во-вторых, Горлов причем в этом поражении? Мы говорили, что «Локомотив» с таким составом спокойно вылезет из зоны вылета. У них еще ситуация усложнилась, когда отняли у них три очка за их расхлябанность с карточками», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После этого матча «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 19 очками — на 13-й строчке.