«Спартак» — «Ахмат»: команды за минуту обменялись голами перед перерывом

«Спартак» и «Ахмат» обменялись голами за минуту в матче 25-го тура чемпионата России — 3:1.

На 40-й минуте отличился полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш.

Через минуту один мяч грозненской команды отыграл Максим Самородов.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».