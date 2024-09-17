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Сорокин об отстранении российских клубов: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо»

Руслан Минаев
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Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился мнением о санкциях в отношении российского футбола.

По его словам, РФС нужно продолжать убеждать УЕФА в несправедливости отстранения российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Для УЕФА наше возвращение — сложный вопрос. Их президент высказывался не в очень радостном для нас ключе, — цитирует ТАСС Сорокина. — Но это не мешает продолжать попытки убеждать, что это не очень справедливо — лишать наших футболистов возможности выступать с таким количеством сборных и с тем местом, которое Россия занимает в мировом футболе».

Сборная России по&nbsp;футболу. Вопрос допуска российских сборных обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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