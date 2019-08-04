Сотрудник ОМОНа получил травму во время инцидента с болельщиками на матче "Зенит" – "Краснодар"

Сотрудник ОМОНа получил травму во время инцидента с болельщиками на матче четвертого тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар". По ходу игры около "Газпром Арены" произошла стычка из-за недостаточного места для курения.

Фанаты расширяли себе территорию и двигали ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки. Болельщики кинули в сотрудника ОМОНа камень и попали ему в глаз. Пострадавший обратился в травмпункт, угрозы его жизни нет.

– После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму, – приводит "Фонтанка" слова представителя пресс-службы Росгвардии по городу и Ленобласти .

Стычка ОМОНа и фанатов "Зенита". Причина

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